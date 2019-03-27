Украина В состав ПЦУ перешло ровно 500 приходов - в УПЦ МП говорят о захвате храмов

2019-03-27 13:16 171

Религиозная община села Небеж Хорошевского района Житомирской области стала пятисотой, перешедшей в Православную церковь Украины из УПЦ МП.

"Приход Иоанна Богослова в селе Небеж, на Житомирщине, стал 500 по счету, который перешел из УПЦ (МП) в ПЦУ ", - говорится в сообщении Религиозно информационной службы Украины.

О соответствующем количестве переходов свидетельствует также интерактивная карта переходов общин.

По информации Житомирской ОГА, уже 10 религиозных общин получили новые уставы.

В то же время, в УПЦ МП заявляют, что большинство переходов являются захватами храмов. Об этом ранее сообщил Центр информации УПЦ в Facebook. Отмечается, что только 43 общины из более 12 тысяч добровольно перешли в новую Православную Церковь Украины, еще десятки переходов, по их мнению являются "захватами храмов и церковного имущества УПЦ".

Напомним, на конец февраля официально оформили переход из УПЦ МП в ПЦУ около 340 приходов.