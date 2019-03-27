Украина В Украине появился новый международный аэропорт - из Полтавы вылетел Boeing 737

2019-03-27 14:13 117

Из аэропорта Полтавы, который более десяти лет считался закрытым, взлетел первый международный рейс.

"Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет... Сейчас полноценно функционирует", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Первый международный чартерный рейс из аэропорта Полтавы было осуществлен в египетский Шарм-эль-Шейх. К курорту на берегу Красного моря вылетел Boeing 737-700 со 149-ю пассажирами на борту.

Напомним, аэропорт Полтавы стал международным еще в 2017 году. Тогда Кабмин присвоил статус международного аэропорту Полтава.