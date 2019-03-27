Политика ФСБ устроила массовые обыски в оккупированном Крыму - много арестованных

2019-03-27 10:42 354

В оккупированном Крыму российские силовикии увезли в управление ФСБ жителей Симферополя Фархада Базарова, Ризу Иззетова и Шабана Умерова.

Как передают "Крым.Реалии", также в ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников, – Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов.

Этому предшествовала драка между российскими силовиками и жителями Каменки.

Как сообщил голова ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в комментарии телеканалу "112 Украина", обыски проводятся в более 25 домах крымских татар.

Он предположил, что ищут запрещенную литературу, взрывчатку, оружие, наркотики. Сейчас возле домов собираются люди для поддержки.

Сегодня утром сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии проводят обыски в аннексированном Крыму в рамках уголовных дел против нескольких жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

По данным журналиста Антона Наумлюка, задержаны не менее 12 крымских татар.

"В Крыму после обысков в управление ФСБ в Симферополь вывезены 1. Шабан Умеров, 2. Рустем Сейтхалилов, 3. Риза Изетов, 4. Фархад Базаров, 5. Джемиль Гафаров, 6. Сейран Муртаза, 7. Сейтвели Сейтабдиев, 8. Алим Каримов, 9. Меджит Абдурахманов, 10. Тофик Абдулгазиев, 11. Аким Бекиров, 12. Яшар Муединов", - сообщает Наумлюк.

Данный список не окончательный и будет обновляться, по мере получения информации об окончании обысков в Симферополе, Белогорском и Красногвардейском районах.

 

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