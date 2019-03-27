Политика Власти Великобритании решили игнорировать петицию об отказе от Brexit

2019-03-27 14:46 72

Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского Союза. Напомним, соответствующий документ подписали уже 5,8 млн человек.

"Правительство не отменит действие статьи 50. Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и будем работать с парламентом, чтобы заключить сделку, которая обеспечит нам выход из Европейского Союза", - указано в сообщении, которое обнародовала The Guardian.

В правительстве отметили, что уважают волю миллионов, подписавших петицию. Однако это не позволяет отказаться от результатов референдума за выход из ЕС, в котором приняли участие три четверти всех избирателей королевства.

Согласно данным на 27 марта, петицию поддержали 5,814 млн человек. 1 апреля должно состояться обсуждение этой петиции. По законодательству, министр британского правительства обязан ответить на него, голосование по действиям, которые она требует, не будут проводить.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это "воля народа". Мы должны положить этому конец, продемонстрировав общественную волю остаться в Евросоюзе", — говорится в требовании авторов петиции.