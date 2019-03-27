Украина Умерла заслуженная артистка Украины

2019-03-27 17:00 306

 

Сегодня на 82 году оборвалась жизнь заслуженной артистки Украины Зинаиды Цесаренко. Об этом сообщили в столичном театре им. Ивана Франко, где она и выступала.

"Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны. Франковцы выражают сердечное соболезнование родным и близким Зинаиды Васильевны", - говорится в сообщении.

Последний раз актриса вышла на сцену 12 марта этого года в премьерном спектакле "Посторонние среди нас" Аарона Бушковски, где она создала невероятно проницательный, светлый, щемящий образ Мэри.

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Умерла заслуженная артистка Украины 2019-03-27 17:00 306
Стало известно, сколько украинцев призовут на срочную службу весной 2019 2019-03-27 15:45 315
В Украине появился новый международный аэропорт - из Полтавы вылетел Boeing 737 2019-03-27 14:13 327

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