Мир Литовский суд приговорил советских генералов за силовой разгон митинга в Вильнюсе (январь 1991 года)

2019-03-27 17:30 249

 

Литовский суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, а также десяткам других бывших советских чиновников, генералов и офицеров, которые были причастны к силовому разгону митинга протеста в центре Вильнюса в январе 1991 года.

Напомним, в результате данной спецоперации советских силовиков погибло 14 граждан, а более 700 граждан получили многочисленные травмы.   

Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, которому сейчас 94 года, приговорен к 10-ти годам тюремного заключения.

В среднем, все обвиняемые в рамках данного судебного процесса (всего 66 человек) получили тюремные сроки от 4 до 14 лет.

Подавляющее большинство обвинительных приговоров вынесено в рамках заочного судопроизводства.

Ранее власти России и Беларуси отказались выдавать Литве всех обвиняемых по делу.

Среди всех обвиняемых при вынесении приговора в зале суда находились только Юрий Мел (российский офицер-танкист, взятый под арест с 2014 году при попытке въезда в Литву) и Геннадий Иванов (бывший советский офицер, житель Вильнюса).

По действующим литовским законам, вынесенный приговор подлежит апелляционному обжалованию. Соответственно, вступит в силу только по истечении установленного срока на обжалование.

Однако, напомним, ранее официальная Москва назвала весь судебный процесс «незаконным» и изначально отказалась содействовать следствию. Например, Москва отклонила запрос литовских властей в рамках данного дела по поводу допроса экс-Генсека КПСС Михаила Горбачева.  

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