Украина Стало известно о планах относительно тарифов за электроэнергию для населения

2019-03-27 19:00 219

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определить «Энергоатом» в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения.

Об этом говорится в письме члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в Министерство энергетики от 28 января, которое публикует издание «Наші гроші».

Это вариант разработали в НКРЭКУ для сохранения средневзвешенного тарифа для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт⋅ч. В письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли «Энергоатома». О возложении каких-либо обязательств или расходов на тепловую генерацию в проекте НКРЭКУ не говорится.

В Минэнерго рассмотрели письмо НКРЭКУ на рабочей группе 5 февраля и поручили «Энергоатому» проработать предложенный вариант и подготовить предложения относительно оптимального варианта компенсации за счет производителя на АЭС. Напомним, с 1 июля 2019 года согласно закону «О рынке электрической энергии» должна вступить в силу новая модель оптового рынка электрической энергии, где все производители должны работать в равных условиях.