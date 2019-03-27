Политика В ЕС отреагировали на массовые задержания в аннексированном Крыму

2019-03-27 20:00 144

Европейский союз осуждает массовые обыски и задержания крымских татар, прошедшие в аннексированном Крыму в среду, 27 марта. Такое заявление сделала официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич.

"Она (официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, - ред.) указала на ситуацию с правами человека на Крымском полуострове. Ее послание очень ясное. Ситуация заметно усугубилась. Основополагающие свободы ограничены: свобода выражения, религии, свобода организаций, проведения мирных собраний. Права татар нарушены серьезным образом, в частности, через закрытие татарских СМИ, запрещение деятельности Меджлиса и заключение некоторых татарских лидеров", - заявила Косьянчич.

Вместе с тем было отмечено, что "татары непропорционально подвергаются рейдам полиции" и часто "преследуются в рамках юридических процедур по борьбе против терроризма, которые не соблюдают права человека".

"ООН и ЕС заявляют об одном и том же: надо положить конец нелегальным обыскам в частных владениях, принадлежащих крымским татарам, и все необходимое должно быть предпринято, чтобы гарантировать свободу выражения, свободу собраний, свободу религии и других. Этими свободами должны иметь возможность пользоваться все граждане без дискриминации. И обязательно должна быть подробная информация о тех лицах, которые пребывают в заключении. Необходимо знать, где они находятся, и что с ними происходит", - подчеркнула Косьянчич.