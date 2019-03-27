Политика Почти полмиллиона украинцев смогут проголосовать на выборах за границей - МИД

2019-03-27 20:30 114

Во время президентских выборов более 410 тысяч украинцев, которые находятся за границей, смогут проголосовать. Об этом сообщил глава департамента консульской службы Украины Сергей Погорельцев.

"Общее число избирателей за границей сейчас составляет более 410 тыс. человек", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Также Погорельцев уточнил, что около 3 тыс. жителей подали заявление на то, чтобы быть включенными в реестр избирателей, а также около 22 тыс. граждан подали документы для постановки на консульский учет.

По его словам, на прошлых выборах 2014 года списки избирателей были включены 49418 лиц, проживающих в России, из которых проголосовали только более 1100. Кроме того, Погорельцев сообщил о том, где прогнозируется наибольший поток голосующих: "В Варшаве прогнозировано будет большое количество, как и в Польше в целом, в Чехии также, в Испании также будет высокой, но не такой, как в Италии или Польше".