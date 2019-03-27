Мир Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2 - Нафтогаз

2019-03-27 21:00 69

 

Дания отказала российскому Газпрому относительно маршрута строительства газопровода Северный поток-2. Об этом заявила 27 марта компания "Нафтогаз" в Twitter.

"Газпром получил очередной отказ Дании относительно маршрута Северного потока-2", - говорится в сообщении компании.

Напомним, Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG летом прошлого года подала Дании заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода, но ответа до сих пор не получила.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Мюллер заявил, что Северный поток-2 не заменит транзит через Украину

2019-03-25 17:00 627

Коболев уверяет, что у него уже нет никакого конфликта с премьером Гройсманом

2019-03-21 09:12 591

Коболев проговорился, что будет в случае его увольнения из Нафтогаза

2019-03-20 14:45 21639

"Щедрость" Нафтогаза: с апреля тариф на газ для украинцев обещают снизить на 17 копеек

2019-03-20 10:41 813

Еще новости в разделе "Мир"

Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2 - Нафтогаз

2019-03-27 21:00 69

Литовский суд приговорил советских генералов за силовой разгон митинга в Вильнюсе (январь 1991 года)

2019-03-27 17:30 246

В Мьянме репортеры Reuters находятся в тюрьме за журналистские расследования

2019-03-27 15:39 282

В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП

2019-03-27 15:14 282
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2 - Нафтогаз 2019-03-27 21:00 69
Литовский суд приговорил советских генералов за силовой разгон митинга в Вильнюсе (январь 1991 года) 2019-03-27 17:30 246
В Мьянме репортеры Reuters находятся в тюрьме за журналистские расследования 2019-03-27 15:39 282
В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП 2019-03-27 15:14 282

Лента

21:00 Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2 - Нафтогаз
20:30 Почти полмиллиона украинцев смогут проголосовать на выборах за границей - МИД
20:12 Вадим Новинский в Одесской области: Нужно прийти на выборы и проголосовать сердцем
20:00 В ЕС отреагировали на массовые задержания в аннексированном Крыму
19:30 Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе в спаррингах с Владимиром Кличко
19:00 Вакарчук против Зеленского: популярный певец предостерег украинцев от голосования «по приколу»
19:00 Стало известно о планах относительно тарифов за электроэнергию для населения
18:30 Юрист пояснил, почему украинское гражданство для Мораеса - законно
17:30 Литовский суд приговорил советских генералов за силовой разгон митинга в Вильнюсе (январь 1991 года)
17:00 Умерла заслуженная артистка Украины