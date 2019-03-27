Мир Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2 - Нафтогаз

2019-03-27 21:00 69

Дания отказала российскому Газпрому относительно маршрута строительства газопровода Северный поток-2. Об этом заявила 27 марта компания "Нафтогаз" в Twitter.

"Газпром получил очередной отказ Дании относительно маршрута Северного потока-2", - говорится в сообщении компании.

Напомним, Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG летом прошлого года подала Дании заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода, но ответа до сих пор не получила.