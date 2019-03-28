Политика НАБУ закрыло все уголовные дела о незаконном обогащении чиновников и политиков

2019-03-28 13:12 81

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже закрыло все дела о незаконном обогащении в связи с признанием Конституционным судом неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении должностных лиц. 

"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст. 368-2 УК Украины", -  сообщает пресс-служба бюро в Facebook.

По данным Бюро, общая сумма доходов, законность происхождения которых расследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн гривен.

"Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей", - уточнили в НАБУ.

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