Политика Хуан Гуайдо впервые назвал точную дату свержения диктатора Мадуро

2019-03-28 15:46 234

Признанный США президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления диктатора Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", - написал политик в своем Twitter.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро заявил, что США и Гуайдо намерены его убить.

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