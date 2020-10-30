Мир США пустили с молотка более миллиона баррелей конфискованного иранского бензина

2020-10-30 14:46 129

Американские власти продали около 1,1 миллиона баррелей иранского бензина, который предназначался для Венесуэлы.

Как сообщает пресс-служба Минюста США, ордер на конфискацию ранее перехваченного топлива суд в США выдал в августе текущего года. За этот бензин Вашингтон получит более 40 миллионов долларов.

"С глубоким удовлетворением я могу объявить о нашем намерении забрать средства, полученные в результате продажи этого топлива, и передать их по завершении рассмотрения данного дела в американский фонд помощи жертвам терроризма, спонсируемого государствами", - заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

Также Минюст объявил, что конфисковал две партии ракетного и других видов иранского оружия, которое было перехвачено американскими военными в Аравийском море в ноябре 2019 и феврале 2020 года.

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