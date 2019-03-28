Политика В «Нафтогазе» прокомментировали срочное увольнение главы правления «Укрнафты»

2019-03-28 17:00 189

 

На собрании акционеров ПАО "Укрнафта", которое состоялось 28 марта 2019 года, было принято решение досрочно прекратить полномочия главы правления Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. Об этом на брифинге сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко пояснил это решение тем, что согласно обновленному уставу полномочия назначать главу правления ПАО "Укрнафта" перешли к наблюдательному совету.

Таким образом, пояснил он, решение принято, чтобы "дать возможность новоназначенному наблюдательному совету воспользоваться своими полномочиями назначать главу правления".

Напомним, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Набсовету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

В связи со сменой в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля. По решению акционеров с 1 мая Олег Гез, действующий замглавы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам из группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.

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