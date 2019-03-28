Политика США заявили о введении новых мер по сдерживанию агрессии РФ против Украины

2019-03-28 17:30 156

 

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.

Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, пишет Reuters.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно предпримем", - сказал Помпео.

Он также признал, что Вашингтон мог бы сделать больше для в связи с действиями Москвы в Украине.

Напоминаем:

15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.

Ранее в этот день США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.

Также 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

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