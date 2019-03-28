Политика Россия начала в Крыму масштабные учения: появилась реакция Киева

2019-03-28 20:30 369

 

Действия оккупантов говорят о продолжении милитаризации полуострова, сказал украинский дипломат на заседании ОБСЕ в Вене.

Проведение в оккупированном Крыму Россией военных учений несет угрозу всему Черноморскому региону. Об этом заявил постпред Украины при ОБСЕ Василий Прокопчук на заседании организации в Вене.

По его словам, эти действия оккупантов говорят о продолжении милитаризации полуострова.

"Масштабные военные учения, которые Россия начала на этой недели в оккупированном Крыму с привлечением более 1,5 тысячи десантников, 300 единиц боевой техники и авиации, является частью продолжающейся милитаризации со стороны РФ, что несет угрозы всему Черноморскому региону и за его пределами", – заявил Прокопчук.

Отметим, как заявляли в российском оборонном ведомстве, на территории украинского полуострова началось тактическое учение с десантно-штурмовым и артиллерийским полками 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. В ходе маневров оккупанты планируют отработать вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки. Десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации будет осуществляться на несколько площадок приземления.

Напомним, недавно мы сообщали, что Россия в Крыму готовится к крупным учениям с "Искандерами" и "Бастионами". Отмечается, что учения пройдут на 20 полигонах – в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексирована Крыму. В них примут участие тысячи единиц техники и военнослужащих.

В конце ноября прошлого года мы показывали видео, как Россия перебрасывает в Крым ракетные комплексы. Технику оккупантов заметили на трассе Севастополь – Керчь, среди которой было грозное оружие – противокорабельные береговые комплексы "Бал".

 

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