Украина Порошенко подписал указ о единоразовой выплате Героям Украины

2019-03-28 21:00 369

 

Президент Петр Порошенко подписал указ о единоразовой выплате денежного обеспечения лицам, которым присвоено звание "Герой Украины", сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что также выплачивается соответствующее денежное вознаграждение семьям тех бойцов, которые погибли и получили звание героя посмертно.

"Единовременное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, которым присвоено звание "Герой Украины", – говорится в указе.

Президент поручил Кабинету министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения и предусмотреть при разработке проектов закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплат Героям Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Статья 1 Указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоении звания "Герой Украины" за совершение выдающегося геройского поступка.

Напомним, недавно Порошенко присвоил сержанту ВСУ Героя Украины. Защитник Украины в 2015-м помог отразить танковую атаку российских войск на Дебальцевском плацдарме, но погиб от разрыва снаряда.

Также президент присвоил звание Героя бойцу ВСУ 15-го батальона 128-й горно-пехотной бригады Александру Капушу. В феврале 2015 года группа разведчиков, возглавляемая Александром, мужественно обороняла позиции от превосходящих сил русских наемников, но случилось непоправимое.

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