Политика Полиция Киева подготовилась к "минировании" участков в день выборов

2019-03-28 21:30 318

 

Для того, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов президента Украины, дополнительно сформировано 13 групп взрывотехников и кинологов для проверки сообщений о минировании избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что на территории столицы уже создано 13 окружных и 1105 участковых избирательных комиссий (УИК). В целом к охране правопорядка на участках будет привлечено около 6000 полицейских.

Также правоохранители будут сопровождать членов УИК во время проведения голосования "на дому". К тому же, в каждой окружной избирательной комиссии созданы резервные мобильные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что накануне выборов с 28 марта избирательные участки полиция возьмет под круглосуточную охрану. Круглосуточная охрана будет обеспечена с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

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