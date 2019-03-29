Украина Укравшему более трех миллионов паролей ребенку-хакеру из Черновцов вынесли приговор

2019-03-29 14:15 234

В Черновцах суд приговорил несовершеннолетнего хакера к трем годам тюрьмы условно за кражу и рассылку более трех миллионов паролей к электронным адресам. Жертвами его преступных действий стали пользователи таких почтовых сервисов, как i.ua, ukr.net, gmail и другие.

Как указано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, несовершеннолетний житель города в декабре 2017 года на хакерском форуме выложил в общий доступ файл с электронными ящиками 350 тыс. пользователей и паролями к ним.

Позже, в сентябре 2018 года, он начал переписку через Telegram с различными лицами и передавал им файлы с электронными адресами и паролями интернет-пользователей. Таким образом, он передал пяти лицам более трех млн адресов с паролями. В одном случае суд доказал, что при более 70 тыс. адресов несовершеннолетний хакер получил три доллара вознаграждения, ему перечислили на bitcoin-кошелек.

Парень признал себя виновным и согласился на согласованное наказание. У него конфисковали в доход государства телефон, компьютер и другую технику.

Его законные представители вынуждены будут заплатить более 4 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз.

 

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Украина

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