Украина СБУ обезвредила группировку, которая формировала УПА по заданию ФСБ

2019-03-29 12:13 99

Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности "экстремистского объединения", целью которого заявлена дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группировка координировалось уроженцем РФ Рустамом Ташбаевым, который ранее учился в Калининградском высшем военно-морском училище, а сейчас является гражданином США. В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность".

СБУ утверждает, что по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать военизированные формирования - "Украинскую повстанческую армию" ("УПА" с зарубежной дислокацией) и "Украинскую национальную армию" ("УНА" - с дислокацией в Украине).

Также по данным СБУ, в Украине процесс создания "УНА" возглавил местный житель Юрий Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя. В августе 2017 года Заболотного, экс-бойца АТО из Правого сектора, осудили на два года за экстремистский ролик на YouTube. Долгое время Заболотный вел переговоры "с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульським" о получении денежной помощи для экстремистской деятельности, добавили в СБУ.

Правоохранители убеждены, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в конце 2018 года руководители "УНА" наладили сбор данных о дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ "с целью совершения диверсий и срыва мобилизации".