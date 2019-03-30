Политика В Украине наступил "день тишины"

2019-03-30 12:30 219

 

В субботу, 30 марта в 00:00 в Украине начался "день тишины" перед выборами президента Украины.

В этом день полностью запрещена любая предвыборная агитация.

Известно, что проводить предвыборную кампанию разрешается со следующего дня после регистрации и до 24:00 пятницы перед днем голосования в первом туре.

Также во время "дня тишины" нельзя публиковать какие-либо материалы, которые содержат признаки агитации.

Агитация во втором туре стартует со следующего дня после назначения повторного голосования.

Напомним, президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. ЦВК одобрила 44 кандидата, однако до 7 марта пять человек добровольно отказались от участия в выборах.

Таким образом, в бюллетенях можно будет увидеть фамилии 39 кандидатов.

Стоит отметить, что официальные результаты первого тура будут объявлены до 10 апреля, если ни один из кандидатов не наберет более 50%, объявят второй тур, который пройдет 21 апреля. Его результаты обнародуют до 1 мая, инаугурация президента состоится до 3 июня.

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