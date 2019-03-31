Политика В Украине зафиксирован самый пожилой избиратель

2019-03-31 19:30 345

 

На президентских выборах в Херсоне проголосовала 100-летняя женщина. Об этом Комитет избирателей Украины сообщает в Twitter.

Выборы-2019 - в Херсоне проголосовала 100-летняя женщина - фото 2

"Госпоже Житняк из Херсона 100 лет. Она старше королевы Елизаветы II. Впервые она принимала участие в выборах 1937 года, школьницей. А уже в 1947 году была членом комиссии. И в 2019 пришла выбирать свое и своего сына будущее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пенсионерка умерла, не успев проголосовать на выборах.

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