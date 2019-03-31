Политика В день выборов по всей Украине избирательные участки "минировали" 15 раз

2019-03-31 20:30 153

 

В Украине 31 марта в полицию поступило уже 15 анонимных звонков о заминировании и угрозе взрыва. В сообщении выдвигались те или иные требования, в основном связанные с избирательным процессом. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook

"Всего Нацполиция уже зарегистрировала 15 "анонимок" об угрозе взрыва на избирательных участках или вблизи (Днепропетровская область - 10, Черниговская и г. Киев - по 2, Донецкая область - 1). По каждому адресу немедленно выезжали кинологи и взрывотехники. Информация не подтвердилась. Избирательный процесс не останавливался, людей не эвакуировали", - рассказал Тракало.

Он напомнил, что статья 259 УК Украины ("Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей") предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас уголовное производство по этой статье уже начато в Киеве и Чернигове.

Кроме того, по состоянию на 17:00 в Нацполицию поступило уже 1360 заявлений и сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. Из них: незаконная агитация - 102; фотографирование бюллетеней - 86; подкуп избирателей - 29; повреждение бюллетеня - 22; попытка выноса бюллетеня с участка - 8 случаев. Начато 17 уголовных производств.

 

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