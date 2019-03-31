Политика Зеленский и Порошенко отреагировали данные экзитполов

2019-03-31 22:37 279

Пока формально прошедшие во второй тур благодарили избирателей и говорили о правильном выборе. А вот в штабе ЮВТ ожидаемо закатили истерику, обвинив всех, в том числе и СБУ в фальсификациях и тотальном обмане.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, ставший лидером по данным экзитполов, поблагодарил украинцев, которые пришли на выборы и проголосовали "не по приколу".

Действующий президент Петр Порошенко, который также по данным экзитполов, проходит во второй тур, поблагодарил избирателей, которые не остались дома, отметим, что они являются "ответственными гражданами, которые болеют за будущее своего государства".

"Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", - написал он в Twitter.

Штаб кандидата Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях на выборах. В партии Тимошенко заявили, что сами проведут свой подсчет голосов. В Батькивщине уверяют, что Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур выборов, набирая 20,9 и 27 процентов голосов соответственно.