Политика Саакашвили заявил, что в Украину не вернется из-за приказа Порошенко

2019-04-01 12:43 369

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, планировавший прибыть в Украину 1 апреля, заявил, что не станет этого делать.

По его словам, планировал возвращение только в том случае, если Петр Порошенко не пройдет во второй тур.

Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала Настоящее время о том, остаются ли в силе его планы прилететь в Украину 1 апреля, Саакашвили сказал: "Нет, я с самого начала сказал: я думаю, что Порошенко не пройдет во второй тур, и я прилечу. (…) Если он не пройдет – я прилечу".

Он уточнил, что как только Порошенко "потеряет власть и его приказ не пускать меня в страну утратит силу (это не вызывает сомнений)", обязательно воспользуется "законным правом вернуться в Украину".