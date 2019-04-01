Мир Избиратели отомстили Эрдогану: впервые за 16 лет он потерял контроль над столицей

2019-04-01 13:12 255

На выборах мэра Анкары побеждает кандидат от оппозиционной светской "Республиканской народной партии" Мансур Явас. По результатам подсчета 92% протоколов он набрал 50,2% голосов. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган впервые теряет контроль над столицей с момента прихода к власти 16 лет назад. Кроме того, оппозиционеры получили под свой контроль курортный город Измир на берегу Эгейского моря.

В то же время кандидат от правящей "Партии справедливости и развития" побеждает в Стамбуле - крупнейшем городе Турции. После подсчета 98,8% бюллетеней член пропрезидентской партии и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым получил 4 111 219 голосов, его конкурент от оппозиции Экрем Имамоглу - 4 106 776.

Местные выборы в Турции были омрачены столкновениями между сторонниками разных кандидатов на юго-востоке страны и в Стамбуле. Сообщается о десятках пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что его партия потеряла контроль над некоторыми городами, и сообщил, что следующие выборы состоятся в июне 2023 года. Избирателям он пообещал, что теперь его правительство сосредоточится на подъеме экономики.

Есть мнение, что неудачные для турецкого лидера местные выборы являются своего рода "местью" избирателей Эрдогану за экономический кризис, который разразился в прошлом году, в результате которого курс местной лиры упал более, чем на 30%.

На этой неделе, когда власти снова попытались поддержать лиру, Эрдоган заявил, что экономический кризис был спровоцирован западными странами, в первую очередь США. В частности, обвал лиры вызвало повышение Штатами в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Напомним, в результате референдума и изменения Конституции Турции 2017 года, Реджеп Тайип Эрдоган может оставаться у власти до 2029 года. Должность премьер-министра устранена, а президент значительно расширил свои полномочия. Глава государства получил право лично назначать вице-премьеров, министров, высокопоставленных чиновников, представлять бюджет, а также переформатировать структуру и полномочия министерств. Отчитываться перед парламентом министры не будут - только перед президентом.