Украина В Нацполиции назвали число уголовных дел по фактам нарушений на выборах

2019-04-01 14:13 228

В Нацполиции сообщили, что открыто 60 уголовных производств в связи с нарушениями на выборах президента.

"Открыто 60 уголовных производств" - сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Как передают "Українські Новини, также составлено 33 административных протокола за нарушения, связанные с выборами президента.

Напомним, согласно данным ЦИК после обработки 61,15% протоколов, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,38% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,38% голосов.