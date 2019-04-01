Политика Как прошли выборы в зоне ООС - в ЦИК рассказали о факторе админресурса

2019-04-01 14:45 261

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) распределение голосов на выборах президента Украины сопоставимо с данными по стране.

"Все участки, которые находятся в зоне разграничения, и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы.

Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, так же, как и по всей Украине", - сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в Киеве.

По его словам, такие результаты свидетельствуют, что о том, что никакой административный ресурс не применялся.