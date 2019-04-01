Украина Мелисса, Зверобой и Гибискус - Супрун советует снять напряжение после выборов

2019-04-01 15:46 165

Снова и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун обнародовала в Facebook новую порцию советов по выборам президента. На этот раз она рекомендует снять напряжение травяными чаями, а не алкоголем.

Гибискус - снижает давление и снимает отеки. При регулярном употреблении снижает общий уровень холестерина. Напоминает каберне.

Белый чай - предотвращает рост зубного камня и свободнорадикальные процессы в коре головного мозга.

Вербена - снимает тревожность, улучшает пищеварение, оказывает мощное антиоксидантное действие.

Как не впасть в депрессию и стать счастливее.

Ромашка лекарственная успокоит не хуже алкоголя, ведь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора; предотвращает развитие остеопороза.

Мелисса обладает спазмолитическим действием, уменьшает воспаление, успокаивает, и имеет мощное антиоксидантное действие.

Зеленый чай - мощный антиоксидант, снижает уровень кортизола и даже предотвращает деменцию, снижает риск болезни Альцгеймера и накопления висцерального жира.

Зверобой улучшает образование серотонина, дефицит которого связан с клинической или сезонной депрессией.