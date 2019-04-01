Политика ОБСЕ признала первый тур выборов свободным

2019-04-01 17:00 60

 

Выборы в Украине проходили свободно и на конкурентной основе, заявляют в Миссии ОБСЕ. И считают, что те нарушения, которые были установлены в день голосования, в целом не повлияют на результат.

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявляют в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине. Об этом сообщил специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 1 апреля.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал он.

По словам спецкоординатора ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно и кандидаты могли соревноваться без ограничений.

"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом", - сказал Канерва.

"Мой личный вывод – эти конкурентные выборы ведут …. ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", - подытожил он.

Кроме того, Канерва обратил внимание на тот факт, что на нынешних президентских выборах в Украине было большое количество международных наблюдателей, что также способствовало минимизации нарушений. По его словам, те нарушения, которые были установлены в день голосования, в целом не повлияют на результат голосования. Он также добавил, что выборы не могли быть организованы в Крыму и на территории Донбасса, неподконтрольной Украине.

Президент ОБСЕ провел пресс-конференции вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

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