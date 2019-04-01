Мир В Германии отказались комментировать выборы президента Украины

2019-04-01 17:30 345

Германия не будет комментировать результаты первого тура президентских выборов в Украине, но выражает приверженность дальнейшей работе в формате «Нормандской четверки». Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебарж.

«Мы готовы к дальнейшей доверительной работе в формате «четверки» над реализацией Минских договоренностей», – сказала она.

«Наша позиция неизменна – важно, чтобы (в Украине) продолжалась реализация реформ», — добавила Адебар, сообщает источник. Она отметила, что Берлин будет сопровождать Киев на этом пути и сотрудничать с теми политиками, которые будут у власти по итогам выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).