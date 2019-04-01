Мир В Германии отказались комментировать выборы президента Украины

2019-04-01 17:30 345

 

Германия не будет комментировать результаты первого тура президентских выборов в Украине, но выражает приверженность дальнейшей работе в формате «Нормандской четверки». Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебарж.

«Мы готовы к дальнейшей доверительной работе в формате «четверки» над реализацией Минских договоренностей», – сказала она.

«Наша позиция неизменна – важно, чтобы (в Украине) продолжалась реализация реформ», — добавила Адебар, сообщает источник. Она отметила, что Берлин будет сопровождать Киев на этом пути и сотрудничать с теми политиками, которые будут у власти по итогам выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ПАСЕ дали оценку выборам в Украине

2019-04-01 20:00 219

Как прошли выборы в зоне ООС - в ЦИК рассказали о факторе админресурса

2019-04-01 14:45 435

В Нацполиции назвали число уголовных дел по фактам нарушений на выборах

2019-04-01 14:13 354

Избиратели отомстили Эрдогану: впервые за 16 лет он потерял контроль над столицей

2019-04-01 13:12 363

Еще новости в разделе "Мир"

В НАТО намерены усилить присутствие в Черном море

2019-04-01 19:00 204

В Германии отказались комментировать выборы президента Украины

2019-04-01 17:30 345

Избиратели отомстили Эрдогану: впервые за 16 лет он потерял контроль над столицей

2019-04-01 13:12 363

ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ: КАК ПЕРЕЖИТЬ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ СТРЕССА И НЕРВОВ

2019-04-01 07:10 369
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В НАТО намерены усилить присутствие в Черном море 2019-04-01 19:00 204
В Германии отказались комментировать выборы президента Украины 2019-04-01 17:30 345
Избиратели отомстили Эрдогану: впервые за 16 лет он потерял контроль над столицей 2019-04-01 13:12 363
ВЕСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ: КАК ПЕРЕЖИТЬ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ СТРЕССА И НЕРВОВ 2019-04-01 07:10 369

Лента

21:30 Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на чемпионский бой
21:00 В Украине на этой неделе от 6 градусов мороза до 17 градусов тепла
20:30 Климкин рассказал о "горькой арифметике" голосования украинцев за рубежом
20:00 В ПАСЕ дали оценку выборам в Украине
19:30 Аваков заявил о попытках взлома сервера ЦИК
19:00 В НАТО намерены усилить присутствие в Черном море
18:30 В первый день апреля АЗС подняли цены на топливо
18:00 В нескольких городах Украины уже завершился отопительный сезон
17:30 В Германии отказались комментировать выборы президента Украины
17:00 ОБСЕ признала первый тур выборов свободным