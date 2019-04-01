Украина В нескольких городах Украины уже завершился отопительный сезон

2019-04-01 18:00 267

В Одессе, Херсоне и Днипре завершился отопительный сезон. Об этом сообщили пресс-службы горсоветов.

Исполнительный комитет Одесского городского совета в понедельник принял решение завершить отопительный сезон в жилом фонде.

Коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы", руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта теплотрасс и систем центрального отопления.

Аналогичные решения завершить отопительный сезон в жилом фонде также в понедельник приняли исполнительные комитеты Днипра и Херсона.

Сообщается, что такое решение обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха.

В то же время учреждения социальной сферы: больницы, школы, детсады продолжают отапливать до особого распоряжения.