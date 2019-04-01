Политика В ПАСЕ дали оценку выборам в Украине

2019-04-01 20:00 219

 

В Совете Европы считают, что выборы президента Украины 31 марта прошли гладко, в то же время подчеркнув избыток технических кандидатов. Об этом заявил во время пресс-конференции в Киеве представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Макс ван де Вен.

"Ассамблея наблюдает за выборами в Украине с 1994 года. Наша делегация состояла из 32 наблюдателей, представляющих все политические группы собраний из 16 государств-членов, включая наших экспертов из так называемой Венецианской комиссии", - сказал ван де Вен.

По его словам, в день голосования в разных регионах Украины находилось 16 команд наблюдателей от ПАСЕ.

"У моих коллег-парламентариев есть наблюдатели, которые отметили, что голосование прошло гладко и хорошо организовано, избиратели сделали выбор в пользу кандидатов, их права не ограничивали. Мы, в то же время, отметили присутствие значительного числа так называемых технических кандидатов, выступающих в защиту других кандидатов, использующих время средств массовой информации и государственное финансирование, что означало отсутствие равных условий игры и не способствовало укреплению доверия общественности к демократическим избирательным процессам", - отметил он.

По словам представителя ПАСЕ, делегация Совета Европы вернется в Украину, чтобы наблюдать за вторым туром избирательного процесса.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 85,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,34% голосов избирателей и действующий Глава государства Петр Порошенко с 16,02%.

Також напомним, что председатель канадских наблюдателей Ллойд Эксворти назвал самое большое нарушения на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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