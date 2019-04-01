Политика В Украине на этой неделе от 6 градусов мороза до 17 градусов тепла

2019-04-01 21:00 96

 

Завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, на крайнем юге и востоке страны 0-5 ° тепла, днем 7-12 °, на Закарпатье и Одесской области до 15 ° тепла; в Карпатах ночью 1-6 ° мороза, днем около 0 °".

Синоптики добавили, что 3-4 апреля в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, на остальной территории страны переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Прикарпатье отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, на Закарпатье 1-6 ° тепла; днем 7-12 °, на крайнем западе 12-17 °, в восточной части 3-8 ° тепла.

"5-6 апреля без осадков, лишь 6 апреля в западных областях небольшой дождь. Температура ночью 5 апреля от 3 ° тепла до 3 ° мороза, 6 апреля (кроме восточных областей и севера Левобережья) 0-6 ° тепла; днем 5 8 апреля -14 °, на Закарпатье, Прикарпатье, 6 апреля в Украине 11-17 ° тепла", - рассказали в пресс-службе.

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