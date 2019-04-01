Спорт Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на чемпионский бой

2019-04-01 21:30 12

 

12 апреля в Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" состоится чемпионский бой между 31-летним украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и 32-летним британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер. На победу Ломаченко предлагается коэффициент 1,01. При этом победа Кроллы оценивается коэффициентом 21,00. На ничью дается коэффициент 34,00.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Что касается Кроллы, то он ранее владел чемпионским поясом по версии WBA в 2015-2016 годах.

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