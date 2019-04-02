Политика Каждый голос избирателя обошелся Порошенко 141 грн, а Зеленскому всего 16 грн

2019-04-02 14:12 153

Комитет избирателей Украины обнародовал суммы, которые по их подсчетам были потрачены каждым кандидатом в президенты на одного избирателя. Проще говоря, сколько гривен каждый кандидат потратил на один голос в свою пользу.

Как сообщает пресс-служба КИУ, дороже всег голос обошелся Насировя, а менбьше всех пришлось "платить" Смешко.

Известно, что лидер по результатам выборов Владимир Зеленский на президентскую кампанию вместе с залогом потратил 88,9 млн грн. При этом он смог получить более 5 с половиной миллионов голосов. По подсчетам комитета, каждый такой голос обошелся Зеленскому в 16 грн. Второй лидер Петр Порошенко на каждый голос потратил 141 грн, что в 8 раз превышает сумму, потраченную Зеленским.

Голос за Юлию Тимошенко стоил 68 грн, за Юрия Бойко - 23 грн, а за Анатолия Гриценко - 82 грн.

В комитете уверяют, что наименьшую сумму потратили на голос Игорь Смешко - 4 грн, Владимир Зеленский и Юрий Тимошенко - 22 грн. При этом самыми дорогими оказались голоса за Романа Насирова - 997 грн, Сергея Каплина - 849, Аркадия Корнацкого - 825 грн и Сергея Носенко - 807 грн. Такие суммы связывают с тем, что вложенные в президентскую кампанию суммы средств превысили количество полученных голосов.

Такие подсчеты были сделаны по данным на момент подсчитанных 97.1% бюллетеней с учетом финансовых отчетов кандидатов и суммой залога в размере 2,5 млн грн.

 

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