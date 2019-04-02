Политика Украина возобновила строительство Стены

2019-04-02 16:30 198

 

В Госпогранслужбе заявили, что работы проводятся на участке Луганской и Харьковской областей.

С 1 апреля 2019 года начались активные работы по реализации запланированных мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе заявили, что работы проводятся на участке Луганской области.

"В частности, проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится устройство заграждений и противотранспортных рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы", - говорится в сообщении.

Указано, что на участке отдела пограничной службы Лозно-Александровка устроено 6,3 км заграждений со спирали типа Егоза и устроено более 13 км противотранспортных (противотанковой) рвов. На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Кроме Луганской и Харьковской областей проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов в Черниговской области. В пределах Сумской области проводится разработка проектно-сметной документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы.

В МВД сообщили, что всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн гривен. За эти средства планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортные рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спиралями типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадную дороги, оборудовать 40 переходов рокадную дороги через сложные участки, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ряд других важных работ.

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