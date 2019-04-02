Мир В ООН назвали численность населения Земли

2019-04-02 17:00 168

Численность населения Земли в 2019 году выросла до 7,7 млрд человек, а к 2050 году количество людей увеличится еще на 2 млрд и достигнет 9,7 млрд человек. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Согласно информации пресс-службы, население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек.

“Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды”, — подчеркнула первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Она отметила, что за последние 25 лет значительно сократилось число людей, которые живут в условиях крайней нищеты, на 40 процентов снизились масштабы материнской смертности, существенно увеличилась продолжительность жизни людей.

За период с 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54 процента.

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится примерно еще на 2 года. Также, во всем мире значительно повысился уровень благосостояния населения.

В пресс-службе добавили, что согласно докладу Генерального секретаря ООН, рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости — 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений на женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70 процентов населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Что касается людей в возрасте 65 лет и старше, то их доля в общей численности населения растет. Сейчас их 19 процентов в Европе и 16 процентов в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28 процентов и 23 процентов, соответственно. Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится — с нынешних 8 процентов до 18 процентов.

В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9 процентов. При этом уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

Сейчас примерно 56 процентов мирового населения живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60 процентов населения стран мира, а к 2050 году — примерно 68 процентов.