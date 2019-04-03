Дело Гандзюк: Киевский суд решил не арестовывать Мангера, но забрать паспорт

Шевченковский райсуд Киева постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения по Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, частично. Соответствующее решение приняла судья Лидия Щебуняева.
По данным РБК-Украина, судья приняла решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязала носить электронный браслет.
В ходе заседания были исследованы протоколы допроса некоторых свидетелей и материалы производства.
"Суд принял ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Владислава Мангера удовлетворить частично. Отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей", - заявила судья.
Она отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.