Украина Дело Гандзюк: Киевский суд решил не арестовывать Мангера, но забрать паспорт

2019-04-03 10:12 147

Шевченковский райсуд Киева постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения по Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, частично. Соответствующее решение приняла судья Лидия Щебуняева.

По данным РБК-Украина, судья приняла решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязала носить электронный браслет.

В ходе заседания были исследованы протоколы допроса некоторых свидетелей и материалы производства.

"Суд принял ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении Владислава Мангера удовлетворить частично. Отказать в удовлетворении ходатайства прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей", - заявила судья.

Она отметила, что Мангер должен прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

 

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