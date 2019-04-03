Мир Раскрыты первые детали расследования по крушению Boeing 737 MAX в Индонезии

2019-04-03 12:14 270

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад следователей, подготовленный для индонезийского парламента, неисправный датчик угла атаки самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air (разбившегося в Индонезии) перед катастрофой проходил ремонт в американском центре техобслуживания.

Сейчас работу центра техобслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. в Мирамаре (штат Флорида) проверяют следователи. Из доклада следует, что ошибочные сигналы этого датчика во время полета в день катастрофы 29 октября вызвали неоднократное проваливание носа самолета вниз, с чем боролись пилоты, пока лайнер не упал в воду у побережья острова Ява.

В материалах следователей, с которыми ознакомился Bloomberg, сказано, что именно станция XTRA Aerospace Inc. ремонтировала датчик, который 28 октября был установлен на самолет, впоследствии потерпевший аварию. Перед катастрофой пилоты сообщили о проблемах с приборами, отображающими скорость и высоту.

Датчик был изготовлен компанией Rosemount Aerospace Inc., базирующейся в Миннесоте. Это дочерняя компания United Technologies Corp. В последней отказались от комментариев, сославшись на незавершенность расследования.

Данных о том, ремонтировались ли в этом же центре приборы другого самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в марте этого года, нет, отмечает Bloomberg.

Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту.