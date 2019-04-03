Украина Коболев за 427 миллионов нанял юристов для нового суда с Газпромом

2019-04-03 14:16 198

Согласно данным, опубликованным в системе ProZorro, у Коболева потратят еще 14 миллионов евро (по курсу на сегодня 427,5 миллионов гривен) на судовые разбирательства с российским монополистом Газпромом.

Как стало известно сегодня, "Нафтогаз" уже заключил договор на такую сумму с норвежской фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS, которая предоставит юридические услуги в разбирательстве.

Стороны заключили договор о предоставлении юридических услуг до 31 декабря 2019 года. Цена договора состоит из гонорара исполнителя, понесенных им расходов на привлечение третьих сторон и расходов на командировки.

Wikborg обеспечивает юридическое сопровождение арбитражных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2014 года.

Напомним, 22 декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом". Но "Газпром" продолжает отказываться выполнять решение суда и платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долл. за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения.