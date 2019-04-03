Украина В разделении украинской ГТС поучаствуют четыре крупные европейские компании

2019-04-03 15:46 120

Украинский Нафтогаз привлек к подготовке анбандлинга (разделения деятельности по транспортировке газа от добычи и поставки) ГТС и создания независимого оператора экспертов из европейских энергетических компаний.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, было подписано соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой.

В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

"Цель сотрудничества – помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС", - отмечается в пресс-релизе.

На этом этапе профильные эксперты европейских операторов будут помогать с созданием независимого украинского оператора ГТС и подачей заявки на его сертификацию украинскому регулятору НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества, а также будут принимать участие в разработке плана модернизации ГТС для обеспечения ее технической надежности и эффективности.

Европейские операторы также будут предоставлять консультационную поддержку в ходе совместных заседаний правления и комитета по анбандлингу наблюдательного совета Нафтогаза. Дальнейшее сотрудничество между операторами ГТС и МГУ будет обсуждаться отдельно.

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. Нафтогаз планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против Газпрома на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling) не требует приватизации ГТС Украины.

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