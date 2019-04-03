Мир Ушел из жизни известный актер Алексей Булдаков

2019-04-03 17:30 309

 

Звезда фильма Особенности национальной охоты скончался в возрасте 68 лет.

Российский актер театра и кино Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в фильме Особенности национальной охоты умер во время гастролей. Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Сообщается, что актер скончался в возрасте 68 лет. Он был на гастролях и у него оторвался тромб, который по всей видимости и стал причиной смерти. Подробностей трагедии пока не сообщают.

Актер работал в российских театрах с 1969 по 1981 годы и дебютировал в кино в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева Сквозь огонь. Булдаков известен по ролях в фильмах

Особенности национальной охоты, Операция С Новым годом, Особенности национальной рыбалки, Особенности национальной охоты в зимний период, Особенности национальной политики. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в фильмах.

Накануне умер актер из сериала Улицы разбитых фонарей. Также сообщалось о том, что умерла одна из "девушек Бонда" Таня Мале.

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