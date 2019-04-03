Политика Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом

2019-04-03 20:30 276

Субсидии в мае автоматически переназначат трем миллионам семей

Ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить Заявление и Декларацию о доходах.

Как сообщает Министерство социальной политики, наличную субсидию назначат тем семьям, у которых на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, не пенсионеры - через Ощадбанк.

Семьи, у которых на май-июнь будут долги за коммуналку, переведут на безналичную монетизацию.

В Минсоцполитики отмечают, что летнюю субсидию будут рассчитывать на основании доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 гг. - на основании доходов за 1-2 кварталы 2019 года.

Повторно с документами - заявлением и декларацией о доходах - в мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

арендаторам жилья,

внутренне перемещенным лицам,

семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц,

семьям, где есть неработающие трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной зарплаты,

семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

В Минсоцполитики уточнили, что не планируют менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится.