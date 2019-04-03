Украина Боевики понесли потери и отступили: в ООС рассказали подробности гибели Яны Червоной

2019-04-03 19:30 153

 

Враг пытался атаковать "опорник" ВСУ, но нарвался на жесткий ответный огонь

2 апреля волонтер и боец Вооруженных сил Украины Яна Червона погибла в результате боя, когда боевики пытались атаковать опорный пункт и зайти с флангов. Об этом сообщил спикер штаба Объединенных сил.

Отмечается, что враг с целью охвата с флангов позиций ВСУ вблизи Новозвановки при поддержке минометов калибра 120 и 82 мм начал выдвижение двух групп пехоты в полосу обеспечения.

"Младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона, находившиеся на взводном опорном пункте, вместе с товарищами открыли огонь по вражеской пехоте со станкового противотанкового гранатомета и пулемета. Враг понес потери и был вынужден отступить. В то же время, с целью обеспечения отступления, противник продолжал применения минометов калибра 120 мм. Одна из вражеских мин оборвала жизни наших героев", – сообщили в ООС.

За мужество и проявленный героизм Милютин и Червона будут представлены к наградам (посмертно).

Напомним, сегодня мы уже показывали фото взорванного блиндажа, в котором погибли бойцы. В то же время командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" заявлял, что в укрытие украинских воинов попал 152-мм артиллерийский снаряд.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 2 апреля на фронте было "жарко". Боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм. Но и наши воины не остались в долгу. В результате боев ВСУ потеряли четыре человека, боевики – 11.

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