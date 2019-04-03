Политика Кабмин снизил цену на газ в апреле, но не отменил повышение с мая

2019-04-03 18:00 267

 

Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения. Об этом объявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 3 апреля.

Премьер напомнил, что ранее "Нафтогаз" заявил о возможности продавать газ населению дешевле, чем сейчас. "Мы приняли решение, которое дает право "Нафтогазу" устанавливать меньшие цены, чем 8,55 гривен. Но не выше. Прошу довести это решение "Нафтогазу" и обязываю НАК с 1 апреля продавать газ населению дешевле 8,55 гривен. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены", – сказал Гройсман.

В "Нафтогазе" заявили, что поддерживают решение правительства привести цены на газ для населения до рыночных условий. "Поддерживаем желание правительства привести цены на газ для населения до рыночных условий. "Нафтогаз" не принимал участие в разработке этого документа, и нам еще неизвестно, что содержится в нем. Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменяет существующий режим ПСО и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой "Нафтогаз" и бытовыми потребителями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" уже выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля на 17 копеек за куб – 8,38 гривен за куб вместо 8,55 гривен (удешевление составило почти 2%).

Примечательно, что с 1 мая украинцев ждет очередное повышение цены на газ на 15%. Одним из условий в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ указывается повышение цены на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года цены должны приравнять к рыночным.

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