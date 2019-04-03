Мир Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков

2019-04-03 18:30 195

Профессиональный союз работников морского транспорта Украины передал Министерству иностранных дел информацию о захвате нигерийскими пиратами украинцев в Гвинейском заливе.

Нигерийские пираты в Гвинейском заливе захватили моряков с греческого контейнеровоза, среди них – граждане Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Профессионального союза работников морского транспорта Украины.

"30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), стоящего на якоре в Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четверых членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Судно 2007 года постройки принадлежит греческой компании.

По информации, полученной от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы. Сколько именно – не сообщается.

В Союзе сообщили, что передали в Министерство иностранных дел Украины и консулу в Нигерии информацию о происшествии.