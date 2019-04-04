Политика В МВД говорят, что дебаты на "Олимпийском" вполне могут пройти безопасно

2019-04-04 10:14 312

Украинские правоохранители отреагировали на вероятное проведение дебатов кандидатов в президенты Украины в центре Киева и при большом количестве зрителей - на арене НСК "Олимпийский".

Нацполиция, ГСЧС и Нацгвардия готовы обеспечить безопасность на стадионе НСК "Олимпийский" во время дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

"...подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция Украина с ДСНС Украины и Национальная гвардия Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасность на Olympic NSC во время президентских дебатов. И пусть победит сильнейший", - заявил глава пресс-службы МВД Артем Шевченко.

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Он отметил, что обеспечивать правопорядок МВД будет не первый раз, вспомнив о том, что Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года был проведен без проблем.

Напомним, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский заявили о готовности к дебатам друг с другом. Для Зеленского было важно, чтобы дебаты проходили на стадионе НСК "Олимпийский", Порошенко согласился на это условие.