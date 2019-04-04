Политика В США предупредили, чем чревато для ЕС решение Меркель по "Nord Stream-2"

2019-04-04 12:44 210

Реализация проекта Северный поток-2 сделает немецкую экономику "заложником" России.

Как заявил вице-президент США Майк Пенс, решение Германии по строительству газопровода "угрожает безопасности" всех европейских стран. Пенс также подверг критике логику Берлина, поскольку Германия разрешает себе стать "энергетически зависимой от России" в буквальном смысле и "это просто неприемлемо".

Кроме того, вице-президент США напомнил, что НАТО требует внесения вклада в общую безопасность. Но Германия, по его словам, до сих пор еще не тратит 2% от ВВП на оборону, сообщает The Hill.

Напомним, Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.

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