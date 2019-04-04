Политика ЕС выдвинул требования к РФ касательно прохода через Керченский пролив

2019-04-04 17:00 282

Россия должна обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря, в соответствии с международным правом. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 4 апреля.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря, в соответствии с международным правом. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - отметили в делегации ЕС при ОБСЕ.

В Евросоюзе также напомнили об осуждении необоснованного применения силы Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и призвали российские власти освободить безоговорочно и незамедлительно украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

Кроме того, высказывается глубокое беспокойство ухудшением ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и преследованием членов крымскотатарской общины.

"В этом контексте мы выражаем сожаление, что РФ отказывается предоставлять доступ Специальной мониторинговой миссии, в соответствии с ее мандатом", - говорится в заявлении ЕС.

Комментируя недавние задержания крымских татар на полуострове, в Евросоюзе отметили, что не признают применения российского законодательства в Крыму.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс готовит пакет мер по сдерживанию действий России в Черноморском бассейне. Они предусматривают отправку в Черное море большого количества кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.